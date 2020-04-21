Пекин, , 20:05 — REGNUM Сильный пожар произошёл на территории химзавода в восточно-китайской провинции Цзянсу. Об этом 21 апреля сообщает Центральное телевидение КНР.

Возгорание на территории завода по производству шлифовальных материалов произошло в 21:00 (16:00 мск) в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган. Утверждается, что в настоящее время пожарным удалось взять под контроль распространение пламени.

В социальных сетях распространилось видео с места пожара, где отчётливо видно сильный пожар, а на одном из видеороликов запечатлён момент сильного взрыва. Официальные власти сообщают только о пожаре, отрицая взрыв.

Согласно предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате взрыва на предприятии в северной китайской провинции Шаньси.

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