Оттава, , 20:04 — REGNUM Число жертв массового расстрела, произошедшего в канадской провинции Новая Шотландия, выросло до 20, сообщает 21 апреля телеканал CBC со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что ранее полицейские заявляли о вероятности увеличения списка погибших от рук Габриэла Уортмана.

Кроме того, полицейские сообщили, что некоторые могли погибнуть в домах, подожженных Уортманом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний Габриэл Уортман, одетый в подобие полицейской формы, расстреливал людей на улицах города Портапик и в других населенных пунктах. Полиция преследовала его почти 12 часов, настигнув на следующий день утром у города Галифакс.

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