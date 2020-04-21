Порто-Ново, , 18:35 — REGNUM Пираты, напавшие у побережья Бенина на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно, забрав с собой восемь моряков, включая троихх граждан России, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине на своей странице в Twitter.

Напомним, контейнеровоз Tommi Ritscher 19 апреля был захвачен пиратами на рейде в порту бенинского города Котону.

«Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды, включая трёх граждан России», — сообщается на странице российской дипмиссии.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту нападения пиратов на торговое судно с российскими моряками в территориальных водах Нигерии.

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