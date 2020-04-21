Москва, , 18:31 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменения приговор Андрею Глухину, осужденному на 7,5 лет колонии по делу о разбойном нападении на помощника прокурора Дмитрия Некрасова, в результате которого последний скончался, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил оставить жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Приговор первой инстанции был вынесен в конце декабря Бабушкинским судом Москва.

Судом и следствием установлено, что Глухин совместно с подельником искали жертву нетрадиционной ориентации, поскольку считали, что из-за этого в правоохранительные органы никто обращаться не будет, следует из приговора.

Злоумышленники проникли в жилище жертвы и с помощью насилия пытались похитить его имущество. Сам помощник прокурора в результате нападения погиб. Смерть наступила из-за галстука, который использовали злоумышленники в качестве кляпа. Согласно приговору, Глухих к смерти помощника прокурора отношения не имеет, поскольку последним из квартиры вышел его подельник.