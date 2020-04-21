Киев, , 18:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что ситуация с ликвидацией лесных пожаров в стране «постепенно нормализуется».

Об этом он сообщил вечером 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер заявил, что в течение двух последних суток локализован целый ряд очагов пожаров, как в Житомирской, так и в Киевской областях страны.

Шмыгаль отдельно подчеркнул, что угрозы для критических объектов Чернобыльской зоны отчуждения нет.

ИА REGNUM напоминает, что масштабные пожары в северных областях Украины вспыхнули 4 апреля и продолжаются до сих пор с небольшим перерывом 13−14 апреля, когда в этих областях прошел сильный дождь. Власти заявили, что пожары в Житомирской областинанесли убытков почти на 25 млн гривен.