Коломна, Московская область, , 18:07 — REGNUM Возгорание площадью около 700 кв. метров произошло в промзоне Коломны в Московской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл возле 109-го километра автотрассы М-5 федерального значения. Загорелись деревянные поддоны, складированные на открытой площадке. Площадь возгорания составляет около 700 кв. метров.

Ликвидация пожара осложнена сильным ветром, раздувающим пламя. Кроме того, пожарным приходится для забора воды ездить к ближайшему водоёму, который находится на расстоянии около 500 м от места пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на мебельном складе в посёлке Коренево в Московской области.

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