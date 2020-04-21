Москва, 21 апреля 2020, 17:10 — REGNUM Неизвестные сообщили о взрывных устройствах, установленных в четырех медицинских учреждениях Москвы, сообщает 21 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
По информации агентства, об эвакуации персонала и пациентов речь пока не идёт.
«Телефонные террористы» заминировали Центр репродукции и генетики, Медико-хирургический центр имени Пирогова, Онкологический центр имени Блохина, а также Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.
Проводится проверка сообщений, взрывотехники осматривают объекты.
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