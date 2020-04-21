Кетовский район, Курганская область, , 16:58 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело против лица без определённого места жительства за лесной пожар на базе отдыха в Кетовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Установлено, что находясь в лесном массиве Кетовского района рядом с базой отдыха, уроженец Кургана закурил сигарету, и, не затушив её, выбросил в сухую траву. Это привело к большому пожару в лесу. Был причинён крупный материальный ущерб: лесные насаждения повреждены до степени прекращения роста.

Гражданин не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России. В связи с этим был взят под стражу.

Ему инкриминируется деяние по ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба»). Максимальная санкция статьи — до четырёх лет лишения свободы.