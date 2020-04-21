Москва, , 16:56 — REGNUM Басманный суд Москвы 21 апреля заочно арестовал уроженца Грузии, 62-летнего Илью Симонию, известного в криминальных кругах по прозвищу Махо, который обвиняется в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, об этом 21 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на срок два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ Ильи Симонии», — сказал собеседник агентства.

Симония обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение или ношение оружия»).

По версии следствия, подсудимый является организатором убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.