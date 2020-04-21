Абакан, , 16:50 — REGNUM Первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в республиканском правительстве.

55-летняя женщина умерла ночью 21 апреля. По информации властей Хакасии, она имела тяжёлую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета, долго лечилась от тяжёлой болезни.

После контакта с инфицированным жителем республики пациентку перевели из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. У женщины не было выраженных респираторных симптомов.

Она скончалась, несмотря на проводимую интенсивную терапию. Будет проведено патологоанатомическое вскрытие, по результатам которого установят причину смерти.

Также в Хакасии зафиксирован летальный случай от внебольничной пневмонии. 79-летний мужчина долгое время страдал тяжёлым заболеванием. Находился на лечении в Черногорской межрайонной больнице. У пациента не было диагностировано заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 21 апреля в Хакасии зарегистрировано 84 подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе четыре человека выздоровели.

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