Казань, , 16:42 — REGNUM Казанские полицейские задержали 34-летнего местного жителя и установили его причастность к 11 кражам из супермаркетов города, сообщает пресс-служба управления МВД по РТ.

Также удалось выяснить, что подозреваемый причастен к кражам на столичных улицах. Однажды он подошел к молодому человеку на улице Гудованцева и попросил телефон для срочного звонка. Когда телефон оказался в руках, злоумышленник сбежал с места происшествия. Потерпевший оценил материальный ущерб в семь тысяч рублей. Уже на следующий день на улице Мариупольская мужчина по той же схеме похитил телефон у 72-летнего пенсионера. Подозреваемый, как установили сотрудники полиции, причастен к 11 кражам из супермаркетов, которые он совершил с марта по апрель текущего года. Момент кражи был запечатлен в одном из магазинов на камеры видеонаблюдения. Мужчина взял с полки коробку с алкоголем и, не оплатив товар, покинул магазин, заранее сняв антикражный магнит.

Злоумышленник по всем фактам хищения дал признательные показания и заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливается сумма причиненного материального ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неоднократно судимый 58-летний житель Башкирии осужден за кражу пожертвований в мечети города Мензелинска РТ.

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