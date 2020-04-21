Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Ульяновске оштрафовали местного жителя за пост в социальных сетях о заражённых коронавирусом военнослужащих. Решением мирового суда ему назначено 30 тыс. рублей штрафа, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ходе проверки информации, публикуемой в интернете, полицией было установлено, что 42-летний ульяновец в одной из социальных сетей «на странице другого пользователя» «разместил заведомо недостоверную информацию о количестве» заразившихся коронавирусом военнослужащих Минобороны России на территории Ульяновской области.

По данному факту был составлен административный протокол по признакам преступления, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

Мировой суд Заволжского района Ульяновска назначил мужчине 30 тыс. рублей штрафа. Отметим, что данная статья предусматривает административный штраф на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина в одной из социальных сетей под постом губернатора Ульяновской области Сергея Морозова оставил комментарий о том, что в регионе якобы госпитализированы десятки военнослужащих (воздушно-десантные войска), в том числе среди них есть скончавшиеся. В оперативном штабе региона опровергли данную информацию, подчеркнув, что она является фейковой и «не соответствует действительности».

Напомним, в настоящее время в Ульяновской области официально подтверждено 187 фактов заражения коронавирусом, из них 123 — в Карсунском районе.

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