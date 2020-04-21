Усть-Канский район, Алтай, , 15:29 — REGNUM Следователи в Республике Алтай в рамках уголовного дело расследуют убийство жителя Усть-Канского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 21 апреля 52-летний потерпевший с двумя знакомыми распивал спиртные напитки рядом с дорогой между селами Усть-Кан и Озерное.

«Во время распития спиртного между владельцем автотранспортного средства и одним из его пассажиров — 40-летним жителем села Козуль, возник конфликт из-за раздела земли, в ходе которого последний схватил нож, клинком которого с силой нанес потерпевшему не менее 1 удара в область груди», — отметили в управлении.

Мужчина скончался на месте. К настоящему моменту подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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