Уфа, , 15:32 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении жилья инвалидам возбудили в Уфе. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с ноября 2018 года городская администрация не исполнила решение районного суда Уфы и не предоставила жилье инвалиду-участнику боевых действий в Чечне, который страдает тяжелым хроническим заболеванием.

Помимо этого, в такой же ситуации оказались еще 244 инвалида, которые также имеют право получить жилье вне очереди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных чиновников городской администрации по признакам халатности. Расследование дела продолжается.

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