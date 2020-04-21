Улан-Удэ, , 15:11 — REGNUM 21 апреля в Бурятии трагически погиб сотрудник Северного лесхоза Владимир Галицкий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, он провалился под лёд реки на вездеходе.

Как отмечается, он отправился в лес в рамках мероприятий по охране лесов от пожаров на вездеходе.

«Проезжая по реке Невелинда, вездеход провалился под лёд. Спасти Владимира не удалось. Без отца осталось четверо детей», — отметили в пресс-службе.

В агентстве также добавили, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, с начала апреля в лесах на территории республики действует режим пожарной безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, за несколько недель выявлено 359 нарушений, из которых 271 — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сумма наложенных штрафов составила более 612 тыс. рублей.

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