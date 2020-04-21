Уфа, , 15:14 — REGNUM Тело мужчину обнаружили в салоне упавшего в реку автомобиля в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба государственного республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 апреля текущего года спасатели получили информацию о том, что в селе Верхний Авзян Белорецкого района упала в реку с моста автомашина ВАЗ-2199. Прибыв на место происшествия, спасатели автокраном подняли ее из воды.

Сообщается, что в салоне автомобиля было найдено тело мужчины 1993 года рождения. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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