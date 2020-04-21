Найроби, , 14:54 — REGNUM Власти Кении задержали 455 человек и принудительно поместили их в карантинные центры после того, как они нарушили комендантский час, введенный для ограничения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение властей.

После увеличения числа задержанных в пабах и на домашних вечеринках чиновники предупредили, что нарушители будут содержаться на объектах за свой счет.

В Кении работаю 33 карантинных центра.

В понедельник, 20 апреля, на брифинге для СМИ министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что правительство Кении строит изолятор и лечебный центр исключительно для работников здравоохранения. Все расходы будут покрыты правительством при поддержке медицинской организации Amref и Фонда Рокфеллера, сказал он.

Кагве также сказал, что еще четыре вида комплектов тестов на выявление коронавируса были одобрены для использования в Кении, поскольку в стране проводится массовое тестирование. В Кении подтвердили 281 случай заражения коронавирусом, 14 из них — с летальным исходом.