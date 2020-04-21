Томск, , 14:25 — REGNUM Бывший сотрудник прокуратуры в Томской области заключён под стражу по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, фигурант уголовного дела — бывший помощник прокурора Советского района Томска. Дело было возбуждено по результатам оперативных мероприятий, проведенных областным УФСБ по согласованию с региональной прокуратурой.

По предварительным данным, в 2019 году обвиняемый пообещал томичке оказать содействие в возврате изъятой у нее партии табачной продукции с признаками контрафактности. Он обещал выступить посредником в передаче взятки сотрудникам правоохранительных органов в размере 500 тыс. рублей.

При этом, как уточнили в ведомстве, он не собирался передавать деньги сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, он не имел возможности повлиять на принятое ими решение.

С октября по декабрь 2019 года сотрудник прокуратуры получил от женщины 500 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Задержанный признал себя виновным, он заключён под стражу. Взяткодательница также привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожника подозревают в получении взяток в крупных размерах в Башкирии.

Читайте также: В Башкирии железнодорожника подозревают в получении крупных взяток