Варшава, , 14:12 — REGNUM В городе Кельце в Свентокшиском воеводстве Польши после пожара на нелегальной свалке химических отходов в воздухе обнаружены опасные для здоровья химические вещества. Как сообщает главный экологический инспектор Павел Цецько, мобильная лаборатория обнаружила опасную концентрацию химических соединений в воздухе, но окончательных результатов измерений пока нет.

«Все еще обнаруживаются следовые количества производных от сжигания различных веществ. Мы пока не знаем, что это за вещество, потому что это была незаконная свалка. Мы констатируем наличие ксилола и азотной кислоты, однако для полного диагноза нам ещё нужно подождать, — приводит слова инспектора «Польское радио».

Незаконная свалка химикатов, сгоревшая в Новинах близ Кельца, находится всего в нескольких сотнях метров от микрорайона индивидуальной застройки. В связи с этим около 120 жителей района были эвакуированы и временно размещены в молодёжном лагере. В тушении пожара пожарным оказали помощь бойцы войск территориальной обороны.

По словам Павла Цецько, всего Главная экологическая инспекция обнаружила около 300 нелегальных свалок с опасными химическими отходами.

Ранее в апреле в Польше активно распространялись слухи о возможном радиоактивном загрязнении польской территории из-за лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине. Министр климата Польши Михал Куртыка был вынужден выступить с успокаивающими разъяснениями.