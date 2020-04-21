Дамаск, , 14:09 — REGNUM Американские войска на северо-востоке Сирии, внутри провинции Хасака, 20 апреля 2020 года подверглись нападению неизвестных лиц. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на информационное агентство Syrian Arab News Agency (SANA).

«Неизвестные лица в понедельник напали на автомобиль американских оккупационных сил на перекрестке деревни Роуэшед (Roueished) на юге провинции Хасака. В результате нападения автомобиль был уничтожен, ранения получили несколько американских военнослужащих», — сообщило агентство SANA.

Агентство ссылается на свои источники среди местного населения. В автомобиле, кроме военных США, находились и бойцы Сирийских демократических сил. Следует отметить, что международная коалиция во главе с США пока никак не прокомментировала эти заявления сирийского государственного СМИ.

По мнению экспертов, данное нападение могли совершить как местные жители, так и сирийские проправительственные силы. Также не следует исключать и вариант с протурецкими боевиками, которых Анкара активно использует против курдских вооружённых отрядов Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США и их союзниками.