Донецк, , 14:11 — REGNUM В районе населённого пункта Пески танк Т-64 и автомобиль «Урал» 57-й бригады ВСУ подорвались на минах, сообщили 21 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В результате подрыва два боевика…, находившеяся в автомобиле, получили ранения, командир танка лейтенант Шинкарук и двое его подчинённых погибли в танке», — сказано в сообщении.

В службе Народной милиции ДНР отметили, что командование ВСУ пытается списать небоевые потери на обстрелы со стороны защитников Донбасса.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили семь домов на территории ДНР.

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