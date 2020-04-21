Москва, 21 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с гражданами РФ в Нигерии, сообщает 21 апреля пресс-служба СКР.
По версии следствия, 2 января неустановленные лица напали на членов экипажа судна Ambika, которое находилось в дельте реки Нигер.
Злоумышленники похитили трех членов экипажа, двое из которых — жители Ростовской области. Позже им удалось скрыться от пиратов и обратиться в правоохранительные органы Нигерии.
Как сообщало ИА REGNUM, освобождение похищенных моряков произошло 7 января. При проведении спецоперации по освобождению моряков был арестован один из похитителей.
Кроме того, по данных службы безопасности Нигерии, в ходе спецоперации были ликвидированы несколько пиратов. Оставшиеся на свободе члены банды злоумышленников разыскиваются.
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