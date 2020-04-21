Ставрополь, , 14:00 — REGNUM Пять человек получили травмы, в том числе тяжелые, после опрокидывания легковой машины в Ставропольском крае. Среди пострадавших есть ребенок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла 20 апреля около 17:30 на автодороге Александровское — Гофицкое. Водитель LADA Kalina во время движения потерял управление, из-за чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Самого 26-летнего водителя и четверых пассажиров, в том числе 8-летнего ребенка, бригада медиков доставила в больницу. Водитель получил перелом позвоночника, у ребенка зафиксирован открытый перелом голени. В машине в момент ДТП находились еще двое детей, которые, по счастливой случайности, не пострадали.

Выяснилось, что молодой человек, сидевший за рулем легковушки, не имел водительских прав. У него произвели биозабор крови, который установит состояние алкогольного опьянения молодого человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на Ставрополье