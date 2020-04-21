Чебоксары, , 13:41 — REGNUM В чувашской Козловке перед судом предстанет 55-летний мужчина, которого обвинили в смерти 55-летнего знакомого. Конфликт между ними возник из-за 200 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что 2 февраля 2020 года обвиняемый в подъезде своего дома в Козловка избил пострадавшего, у которого эксперты насчитали около трёх десятков ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

По данным следствия, в момент преступления мужчина был пьян. Согласно материалам уголовного дела, конфликт между мужчинами возник из-за того, что обвиняемый передал потерпевшему 200 рублей на покупку спиртного, «однако последний ничего не купил и деньги не вернул».

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направлено в районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Трагедия разыгралась в одном из дворов, где вступившийся за девушек мужчина поплатился за это жизнью.

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