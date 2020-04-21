Саранск, , 13:22 — REGNUM В Рузаевке 20 апреля в одной из квартир обнаружены тела двоих мужчин 1986 и 1989 годов рождения с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Тела были обнаружены местным жителем, который пришел в гости к одному из убитых в доме по улице Терешковой.

«По предварительным данным, преступление совершил житель Рузаевки, 1988 года рождения, тело которого было обнаружено в селе Кочкурово. Мужчина свел счеты с жизнью», — отметили в управлении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления мотива убийства и всех обстоятельств произошедшего. С места преступления изъято предполагаемое орудие убийства, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские следователи раскрыли убийство трех женщин, совершенное в областном центре. 11 апреля вечером при тушении пожара в квартире дома по улице Гагарина были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления был задержан через два дня в Устьянском районе.

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