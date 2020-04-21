Джакарта, , 13:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юго-востоке острова Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии объявило о землетрясении, которое произошло вечером 20 апреля в 20:52 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 10 км», — говорится в сообщении BMKG в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,4 потрясло северные и восточные районы на юго-западе Малуку 19 апреля в 18:27 по местному времени.

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