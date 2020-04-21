Москва, , 13:11 — REGNUM Второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, нападающего «Сочи» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого на приговор, сообщают РИА Новости.

«Суд отложил рассмотрение жалоб на 13 мая», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2018 года Кокорин с братом Кириллом, Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы за две драки в центре Москвы.

8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии, Кокорины — к полутора годам. В итоге в сентябре Кокориных и Мамаева выпустили по УДО, Протасовицкий был освобожден в ноябре.