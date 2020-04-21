Богданович, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) умерла женщина, у которой посмертно нашли коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Пожилая пациентка поступила в центральную районную больницу города с пневмонией и сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи боролись за судьбу женщины, но спасти ее так и не удалось.

Результаты теста на коронавирус стали известны уже после смерти гражданки.

«Несмотря на то, что связь причины смерти пациента и наличия у него коронавируса в данный момент не установлена, оперативный штаб выражает соболезнования родным и близким», — сообщают в штабе.

В медучреждении ограничили приём новых больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноуфимске (Свердловская область) умер пациент с коронавирусом. Заразу нашли посмертно.

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