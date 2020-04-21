Самара, , 13:08 — REGNUM Колесо оторвалось у автомобиля «КамАЗ» во время движения по трассе в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла днем 20 апреля в Красноярском районе на автотрассе М-5 «Урал».

По предварительной информации, автомобиль «КамАЗ», за рулем которого находился водитель 1984 года рождения, ехал со стороны Уфы в направлении Москвы. Во время движения какой-то момент у грузовика оторвалось переднее правое колес. В результате автомобиль выехал на левую полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился водитель 1989 года рождения.

В результате дорожного происшествия водителя легковушки госпитализировали. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.