Ижевск, , 12:59 — REGNUM С начала текущего года в Удмуртии произошло 47 краж велосипедов. Только с начала апреля граждане сообщили в полицию о 17 аналогичных инцидентах, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

По данным ведомства, большинство таких краж происходят в ночное или вечернее время, велосипеды похищают в основном из подъездов многоквартирных домов.

В МВД предупреждают, что сове имущество не следует оставлять в подъездах жилах домов и на общественных территориях, даже в случае наличия противоугонного устройства. Рекомендуется нанести на велосипед гравировку, а документы на его покупку обязательно сохранять.

Как сообщало ИА REGNUM, за два месяца текущего года в органах внутренних дел Удмуртии зарегистрировано 478 фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Это на 58% больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Жертвами преступления становятся граждане различных возрастных категорий и социального статуса: трудоустроенные — 51%, пенсионеры — 24%, незанятые — 23%, студенты — 2%.