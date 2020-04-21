Джидинский район, Бурятия, , 12:57 — REGNUM Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело против жителя Джидинского района по обвинению в покушении на убийство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 17-летнего потерпевшего доставили в больницу села Петропавловка 15 апреля с многочисленными повреждениями.

Как выяснили в следствии, в тот день компания молодых людей распивала возле реки спиртные напитки. На пути домой обратно в село 18-летний водитель поссорился с одним из собутыльников, в результате чего высадил всю компанию на дороге и уехал.

«Но на ближайшем перекрестке он догнал компанию и сбил автомобилем подростка, с которым недавно поругался. Затем злоумышленник развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего», — сообщили в СКР.

Возможно, дело этим не ограничилось бы, но одному из остальных молодых людей удалось разбить окно машины, схватиться за ключ и заглушить двигатель. После чего обвиняемый ушёл с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о оставлении его под домашним арестом.

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