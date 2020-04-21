Махачкала, , 11:59 — REGNUM Сильный ветер, оборвав линии электропередачи, остановил работу насосного оборудования в пригороде Махачкалы. В результате без воды осталась часть жителей Ленинского и Советского районов города, сообщила на своей странице в Instagram компания «Махачкалаводоканал».

"Ночью из-за сильных порывов ветра произошли обрывы электрических линий в районе Юго-восточных очистных сооружений в Новом Хушете, в связи с чем прекращена работа насосного оборудования, как следствие — отключение подачи воды в части Ленинского и Советского районов города», — сказано в сообщении.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, о запланированном времени их завершения не сообщается. Добавим, что по данным МЧС Дагестана, минувшей ночью по районам моря скорость северо-западного ветра местами достигала 20−25 метров в секунду.

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