Томск, , 10:45 — REGNUM В районе посёлка Светлый в Томской области 21 апреля произошло возгорание автомобиля скорой помощи УАЗ.

В машине вместе с водителем и фельдшером находился пациент, направлявшийся на госпитализацию в Томскую районную больницу. Как сообщает канал «Область здоровья», пациента своевременно эвакуировали, вызвали пожарных.

Уточняется, что утром 21 апреля указанный автомобиль 2013 года выпуска прошёл ежедневный предрейсовый технический осмотр. Причина возгорания выясняется, назначена пожарно-техническая экспертиза. В ЧП со скорой никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием машины скорой помощи и грузовой «Газели» произошло 8 апреля в Кабардино-Балкарии.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии машина скорой помощи попала в ДТП с грузовой «Газелью»