Москва, , 10:41 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в московском регионе и в Пензенской области восемь человек, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении пожилых людей, сообщила 21 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился 85-летний житель Симферополя, который сообщил, что мошенники похитили у него почти 560 тыс. рублей.

В ходе проверки выяснилось, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудником Банка России и сообщила ему, что он якобы стал обладателем крупного приза, но чтобы получить их, необходимо перевести денежные средства. После того, как мужчина перевел деньги, женщина перестала отвечать на звонки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан. Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля сотрудники полиции задержали в Москве семерых подозреваемых в серии мошенничеств с пенсионерами.

Злоумышленники звонили пенсионерам и, представляясь, работниками поликлиник, сообщали, что согласно полученным результатам анализов, у них выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо купить дорогостоящие медицинские препараты. Курьеры доставляли препараты и забирали оплату, а пенсионеры через какое-то время обнаруживали, что приобрели безвредные добавки.

Читайте также: Осторожно, мошенники! Коронавирус породил новые виды афер