Ярославль, , 10:41 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Инфекционная больница

Это самый значительный прирост зараженных в регионе. Сутками ранее было выявлено 27 зараженных. По числу новых выявленных за сутки случаев область поднялась на 13-е место среди всех регионов России. Летальных случаев пока нет.

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