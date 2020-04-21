Куртамыш, Курганская область, , 10:35 — REGNUM В Курганской области были спасены из полыхающего частного дома четверо детей. Трое из них получили ожоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в частном доме на улице Куйбышева в Куртамыше поступил поздно вечером 20 апреля. В доме сработала пожарная сигнализация.

Троих детей спас ещё до приезда пожарных сосед Сергей Ушаков, который первым увидел огонь и детей, пытающихся разбить окно веранды. Ещё одну девочку спасли огнеборцы, которые оперативно выехали на место пожара. Хозяйка дома и мать двух спасённых детей явилась в разгар ликвидации возгорания в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки. В его ликвидации были задействованы 30 спасателей, 11 единиц техники.

В результате пострадали трое детей. У них диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Девочка, которую пожарные вынесли из дома в бессознательном состоянии, сейчас находится в областной больнице. Ещё двое детей — в Куртамышской районной больнице. Один ребёнок физически не пострадал.

Что касается матери и хозяйки дома, то степень её вины в оставлении детей в опасности рассматривает прокуратура, которая сейчас проводит по данному случаю проверку.