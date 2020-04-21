Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирской области ищут поджигателей сухой травы, из-за которых пострадал пасечник, сгорел автомобиль и сено, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Уточняется, что накануне, 20 апреля, в Болотнинском районе из-за пала травы пострадал пенсионер, который приехал на машине на пасеку. На поляне рядом с лесом он заметил горящую траву, огонь шёл в сторону пасеки. Мужчина подручными средствами начал тушить огонь, но он с другой стороны подобрался к автомобилю. Пасечник позвонил в пожарную охрану. В результате пожара автомобиль был повреждён, а пенсионер госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести. Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России и полицейские устанавливают виновника и обстоятельства происшествия.

В тот же день, около полуночи, в 500 метрах от села Поповка Карасукского района сгорели две скирды сена (1250 центнеров). На ликвидации пожара работали десять человек и четыре единиц техники. Предполагаемая причина — поджог.

В управлении МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что за прошедшие сутки в регионе обнаружены 572 термические точки, из них в пяти километрах от населённых пунктов — 443, зарегистрировано 12 лесных пожаров.