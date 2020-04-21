Самара, , 10:24 — REGNUM Территорию восьми храмов и шести километров дорог обработали подразделения Волжского спасательного центра в минувшие выходные в Самаре. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, санитарная обработка территорий для недопущения распространения коронавирусной инфекции идет и в выходные дни.

Поэтому перед Пасхой, 18 апреля? спасатели провели дезинфекцию территорий восьми храмов и одной часовни в Самаре. Всего было обработано свыше двух тысяч кв. метров территорий.

Кроме этого, 18 и 19 апреля была проведена санитарная обработка шести км дорог в Куйбышевском районе Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники Волжского спасательного центра ежедневно помогают местным властям в недопущении угрозы распространения коронавируса, дезинфицируя объекты и территории.

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