Лениногорск, Татария, , 10:17 — REGNUM Жители Лениногорска пожаловались в территориальное управление минэкологии и природных ресурсов РТ на несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы выехали на место и обнаружили захламления мусором на площади около 4 тыс.кв.м. Выяснилось, что отходы складировались недалеко от официального полигона ТБО (твердых бытовых отходов). На земле обнаружили строительные, крупногабаритные отходы, мусор из жилищ. Также, экологи изъяли на месте документы юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Предварительно, по выявленным документальным доказательствам отходы были приняты от предприятий Альметьевска, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска.

По данному факту возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инспекторами министерства экологии и природных ресурсов Татарии обнаружена несанкционированная свалка мусора вдоль гаражей по улице Камиля Якуба в Вахитовском районе Казани.

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