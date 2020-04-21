Соледар, ДНР, 21 апреля 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 147 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 21 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела в населённом пункте Старомихайловка повреждения получили семь домов. В основном пострадали крыши зданий. Человеческих жертв удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 50 единиц боеприпасов. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.
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