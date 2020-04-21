Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 147 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 21 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Донецк (терминал аэропорта, Жабичево, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Сигнальное, Еленовка, Докучаевск», — сказано в сообщении.

В результате обстрела в населённом пункте Старомихайловка повреждения получили семь домов. В основном пострадали крыши зданий. Человеческих жертв удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 50 единиц боеприпасов. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

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