Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Землетрясение было зафиксировано в Грузии 21 апреля. Об этом сообщили в грузинском Национальном центре сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в 10:08 по тбилисскому времени (9:08 мск). Их эпицентр был недалеко от границы с Дагестаном на расстоянии 11 километров от Гурджаани на правобережье Алазанской долины.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что 20 апреля два землетрясения произошло на территории Дагестана, недалеко от границ Грузии. Тогда магнитуда подземных толчков сначала составила 3,6, а потом 3,2.

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