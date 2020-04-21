Житомир, Украина, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины потушили открытый огонь в Житомирской области, где бушуют лесные пожары. Об этом заявил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в эфире телеканала 112.ua.
Чиновник отметил, что на участки, где наблюдается сильное тление, будет направлена пожарная авиация. Он также рассказал о размерах убытков, нанесённых огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий сообщил, что в Евросоюзе готовы оказать Украине помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
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