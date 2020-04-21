Житомир, Украина, , 09:54 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины потушили открытый огонь в Житомирской области, где бушуют лесные пожары. Об этом заявил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в эфире телеканала 112.ua.

«Сегодня после утреннего облёта на вертолёте сотрудники ГСЧС и лесного хозяйства доложили, что открытого огня нет, задымленность гораздо меньше по сравнению со вчерашним днём», — рассказал он.

Чиновник отметил, что на участки, где наблюдается сильное тление, будет направлена пожарная авиация. Он также рассказал о размерах убытков, нанесённых огнём.

«25 млн грн — это предварительные убытки, нанесённые именно людям. Эти средства нам нужны для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность тех людей, которые пострадали у нас вследствие этого бедствия», — заявил Бунечко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий сообщил, что в Евросоюзе готовы оказать Украине помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

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