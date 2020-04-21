Улуг-Хемский район, , 09:33 — REGNUM Правоохранители в Туве устанавливают виновников поджога травы, которые спровоцировали возникновение пожаров в степи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, только на прошедших выходных здесь произошло девять степных пожаров.

Пять из них произошли в Улуг-Хемском районе, два Тоджинском, и по одному в Эрзинском и Пий-Хемском районах. Большую часть из них удалось ликвидировать в течении нескольких часов. Однако пожар на территории Улуг-Хемского района не был потушен по причине труднодоступности.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», — отметили в МВД.

Напомним, в середине апреля в результате пожара в Чеди-Хольском районе погибли 97 овец. Как сообщало ИА REGNUM, весь погибший скот оказался незастрахованным.

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