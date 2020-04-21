Фукуока, Япония, , 09:26 — REGNUM Вооружённого ножом мужчину, захватившего заложников в кафе, задержала полиция Японии в городе Фукуока. Об этом 21 апреля сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что ранее мужчина был сотрудником этого кафе, а конфликт, предположительно, произошёл из-за его увольнения.

В результате инцидента в заложниках оказались две девочки в возрасте шести и трёх лет, которые являются дочерьми владельца заведения. Сообщается, что они не пострадали. Детей отправили в больницу спустя шесть часов после начала конфликта.