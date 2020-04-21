Нефтекамск, Башкирия, , 09:26 — REGNUM Четыре человека пострадали в дорожной аварии в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 20 апреля в Нефтекамске. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 45-летний мужчина на ул. Молодёжная столкнулись со встречным автомобилем ВАЗ-2110, под управлением 23-летней девушки.

В результате дорожного происшествия водители автомобилей доставили в больницу. Кроме этого, получили травмы 29-летний пассажир автомашины «Лада Приора» и 24-летний пассажир ВАЗ-2110.

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