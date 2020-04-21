Батуми, Грузия, , 09:25 — REGNUM Крупный пожар в Батуми в ночь на 21 апреля уничтожил дома, в которых проживали четыре семьи. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, загорелись постройки барачного типа. Пламя быстро распространилось и охватило порядка 300 квадратных метров. Пожар тушили 10 экипажей огнеборцев.

В общей сложности на тушение огня потратили около двух часов.

Сообщается, что пострадавших нет, но семьи остались без жилья. В мэрии Батуми обещали помочь погорельцам. Причины возгорания выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение или уничтожение имущества путем поджога».