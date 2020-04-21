Бичурский район, Бурятия, , 09:21 — REGNUM В понедельник, 20 апреля произошёл трагический пожар в селе Бичура в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных, жилой дом горел изнутри.

Строение выгорело изнутри на площади 42 квадратных метра. В результате погиб ребёнок 2017 года рождения. Мать мальчика была госпитализирована с ожогами.

«Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Условием развития пожара — позднее обнаружение», — отметили в МЧС.

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