Москва, , 09:17 — REGNUM В Москве сотрудники полиции установили и задержали 55-летнего мужчину, распространившего ложную информацию о работе волонтёров. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Полиция установила, что мужчина разместил на странице в соцсети публикацию о том, что у пожилой женщины неизвестные под видом волонтёров похитили из квартиры деньги и документы. Из информации следовало, что пострадавшая обратилась в отдел полиции по месту жительства, а там ей ответили, что все сотрудники мобилизованы работать на улицах города. В публикации были прикреплены фотографии коробок с продуктами питания, якобы доставленных волонтёрами.

Полиция установила и задержала владельца страницы, им оказался ранее судимый 55-летний москвич. Он признался, что размещённая им информация является вымышленной.