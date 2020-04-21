Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Петербуржец, находясь в неадекватном состоянии, ночью поджег свою квартиру, в результате чего пришлось эвакуировать 30 человек. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло около полуночи в доме 61 на Среднем проспекте Васильевского острова. На пульт дежурного стали поступать один за другим звонки от очевидцев, которые сообщали о доносящихся хлопках и горении в жилом доме. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили открытое пламя из трех окон на последнем, шестом этаже.

«Из здания эвакуировано 30 человек. Вторая степень огнестойкости, площадь горения 50×80 метров», — уточнили в ведомстве.

Как выяснили на месте дознаватели, причиной пожара стал поджог. Хозяин квартиры разлил легковоспламеняющуюся жидкость и устроил возгорание. В результате чего произошла вспышка и началось горение двухкомнатной квартиры по всей площади — 34 кв. метра.

«Конструкции здания не пострадали, вспышкой выбило остекление трех окон. Мужчина получил множественные колото-резаные раны и легкие ожоги, госпитализирован в НИИ (скорой помощи имени) Джанелидзе», — пояснили в городском управлении МЧС.

Кроме того, при эвакуации сотрудниками полиции потерпевший оказал сопротивление, поскольку находился в неадекватном состоянии.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось пять единиц техники и 22 человека личного состава. В 00:19 пожар был локализован.