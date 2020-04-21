Хабаровск, , 08:40 — REGNUM Девочка пяти лет выпала из окна третьего этажа в центре Хабаровска. Ребёнок остался жив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУВД Хабаровска.

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Как рассказали очевидцы, девочка забралась на подоконник, открыла окно и оперлась руками на москитную сетку — вместе с сеткой она и упала. Люди вызвали скорую помощь, девочка была в сознании.

Мать девочки объяснила, что уложила дочь спать и уснула рядом с ней, но дочка проснулась раньше и пошла смотреть в окно, хотя мать объясняла ей, что открывать окно нельзя.

Ребёнок жив, он получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и живота.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на Камчатке ребёнок, выпавший из окна пятого этажа, остался жив. Девочка, падая, цеплялась за бельевые веревки, к тому же падение смягчил глубокий снег.